Um morto em despiste de automóvel em Palmela

Um homem, entre os 40 e os 45 anos, morreu este domingo na sequência do despiste do automóvel que conduzia em Águas de Moura, concelho de Palmela (Setúbal), disse à agência Lusa fonte dos bombeiros e da GNR.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, Rui Laranjeira, o acidente ocorreu no interior daquela localidade, tendo a vítima sido de imediato socorrida e vindo a falecer no decorrer do percurso para o hospital de Setúbal.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente foi dado às 17h00.

Nas operações de socorro, de acordo com o CDOS, além de elementos da GNR estiveram envolvidos seis operacionais dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, auxiliados por duas viaturas.