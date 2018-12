A vacina contra a gripe está disponível e a ser administrada desde 15 de Outubro, sendo gratuita e dispensando receita médica para pessoas a partir dos 65 anos.

Cerca de um milhão de doses de vacinas da gripe foram já administradas gratuitamente nos centros de saúde, segundo um balanço hoje divulgado pela Direcção-geral da Saúde (DGS).



A vacina contra a gripe está disponível e a ser administrada desde 15 de Outubro, sendo gratuita e dispensando receita médica para pessoas a partir dos 65 anos e algumas pessoas com patologias específicas, como doença pulmonar obstrutiva crónica.



De acordo com um comunicado da DGS hoje divulgado, os centros de saúde já administraram um milhão de doses, sendo que o Serviço Nacional de Saúde tinha 1,4 milhões de doses de vacinas este ano.



Além de administradas de modo gratuito nos centros de saúde a grupos específicos, as vacinas são também dadas gratuitamente a pessoas institucionalizadas, como a idosos em lares.



A gripe é uma doença contagiosa que infecta todos os anos cerca de 10% dos adultos e um terço das crianças e, geralmente, apresenta uma evolução benigna. Contudo, pode trazer complicações associadas, tais como a pneumonia e a descompensação de doenças subjacentes, sobretudo em pessoas com doenças crónicas ou mais de 65 anos.



A DGS recomenda a vacinação às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e às pessoas com algumas doenças crónicas, grávidas, profissionais de saúde.



Para quem não está nos grupos prioritários e com acesso à vacina gratuita, a vacina pode ser comprada nas farmácias, mediante receita médica e com uma comparticipação de 37%.