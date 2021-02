Um dia na vida de uma enfermeira de um hospital de Lisboa

À meia-noite, a enfermeira Inês Lopes e as suas colegas estão prestes a começar o turno da noite para cuidar de pacientes na unidade de cuidados intensivos no coração de Lisboa. Enfermagem é um trabalho que adoram mas mal paga as contas.



Políticos, celebridades e outras pessoas em todo o País passaram grande parte da pandemia de coronavírus a elogiar os profissionais de saúde na linha da frente, saindo das suas casas para aplaudir e apoiá-los.



Mas isso alimentou a frustração entre os profissionais de saúde que lutam para conseguir pagar as contas devido aos salários baixos e falta de oportunidades para subir na carreira, relata Inês Lopes.