Covid-19: Santuário de Fátima limitado a seis mil peregrinos no 13 de Outubro

O Santuário de Fátima teve autorização da Direção-geral da Saúde (DGS) para realizar a peregrinação de 13 de outubro com cerca de seis mil fiéis no recinto, muito aquém das centenas de milhares que é a sua capacidade total.O 13 de Outubro costuma de ser o dia com a maior enchente do Santuário, ficando atrás do 13 de Maio que este ano, devido à pandemia de Covid-19, foi celebrado à porta fechada.Em comunicado informa-se que serão feitas marcações no chão, formando espaços circulares onde poderão permanecer um número limitado de pessoas coabitantes. " De acordo com os planos efetuados, estimamos uma presença de cerca de 6.000 pessoas no recinto, numa área útil de 48 000m2, o que equivale a uma média de 8m2 por pessoa", explica o Santuário nesse mesmo comunicado.Apesar de se realizar num espaço aberto, os peregrinos serão obrigados a utilizar máscara durante as celebrações, à semelhança do que aconteceu com a Festa do Avante ou a Feira do Livro.

A peregrinação de outubro será presidida pelo bispo de Setúbal e atual presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas.



Em setembro, milhares de pessoas estiveram no Santuário em simultâneo, obrigando o mesmo a fechar as portas a novas entradas.

