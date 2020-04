O primeiro-ministro, António Costa , destacou, esta segunda-feira, o esforço nacional feito por parte das empresas do setor têxtil em Portugal que adoptaram a produção às necessidades nacionais durante o combate à pandemia de covid-19 . As declarações foram feitas em Paços de Ferreira, onde o chefe de Governo também comentou o facto de alguns constitucionalistas defenderem que a declaração de situação de calamidade - uma medida que entraria em vigor caso o Presidente da República levante o estado de emergência - poderá não ser legal."Grande parte das medidas adoptadas já tinham sido declaradas antes do estado de emergência", recordou Costa. "A normalidade só voltará a existir quando houver nova vacina. E isso só acontecerá dentro de um ano, ano e meio. Temos que interiorizar isso no nosso próprio comportamento", acrescentou."O fim do estado de emergência não significa o regresso à normalidade", atirou novamente, lembrando a necessidade de desinfeção, de uso de proteção individual e de distanciamento social.