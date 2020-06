Entre os 151.530 alunos que se inscreveram na 1.ª fase de exames, 47% não manifestaram interesse em candidatar-se ao ensino superior.





Latim (15 alunos) e mandarim (seis) são as disciplinas com menos inscrições.



Contudo, estes 71.960 alunos nem tinham a obrigação de se inscrever: no período excecional causado pela pandemia, apenas os estudantes que desejam seguir o ensino superior têm de fazer exames nacionais. Uma vez que as notas de exames não contam para a média final e conclusão do secundário, os alunos que pretendam ficar-se apenas pelo 12.º ano não precisam de ir às provas que se iniciam às 9h30 de 6 de julho.mais uma exceçãoos estudantes do 11.º e 12.º anos só têm de se apresentar nos exames das disciplinas específicas para entrada nos cursos que desejam.Inscritos na 1.ª fase, são menos 8.310 alunos do que no ano anterior. A maioria vem do secundário (147,872), 2.836 estão a fazer equivalências e apenas 558 são de cursos profissionais , 12 de técnico profissionais e um da via profissionalizante. Quarenta e três frequentam o ensino recorrente.Os cursos de ciências e tecnologias têm 35% dos inscritos, seguido de Línguas e Humanidades (23%), Ciências económicas (12%) e Artes Visuais (5%). Também são as disciplinas de ciências (Matemática, Biologia e Geologia e Físico-Química) as que têm maior número de inscritos, seguido do Português, que é disciplina comum a todos os cursosCom uma média etária de 17,29 valores, cinquenta e cinco por cento dos alunos a exame são raparigas.