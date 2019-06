Em comunicado, o diretor geral da ATL e presidente da Entidade Regional de Turismo, Vitor Costa, congratulou-se com "o reconhecimento do papel fundamental que o Turismo de Lisboa tem vindo a desenvolver há mais de duas décadas no desenvolvimento sustentado do Turismo na região de Lisboa".



O responsável afirmou que o reconhecimento do "papel fundamental" desenvolvido pelo Turismo de Lisboa assenta, nomeadamente "na promoção turística, nos eventos, no enriquecimento da oferta turística e na informação e melhoria da experiência dos turistas e é mérito de todos os parceiros, públicos e privados, que colaboraram ativamente para a elevada notoriedade de Lisboa, enquanto destino de eleição por turistas de todo o mundo".



A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, por sua vez, também manifestou a sua satisfação por o Porto de Lisboa ter conquistado pelo 4.º ano consecutivo, e pela quinta vez, o prémio de melhor porto de cruzeiros da Europa.



"Este prémio atribuído ao setor do Mar, fruto da estratégia para o aumento da competitividade portuária e traduz o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no reforço da importância da economia azul para o nosso país", salientou a governante em comunicado.



O Terminal de Cruzeiros de Lisboa teve a seu lado para a nomeação de melhor porto de cruzeiros da Europa as cidades de Antalya, Barcelona, Copenhaga, Kusadasi, Amesterdão, Heraklion, Istambul, Marselha, Pireus, Southampton, Split e Veneza.



É também com "muito orgulho" que a APL - Administração do Porto de Lisboa, recebe a notícia de mais este prémio que constitui mais uma prova do reconhecimento internacional da cidade de Lisboa e do empenho que o Porto de Lisboa, a LCP - Lisbon Cruise Port e os agentes económicos têm tido em promover Lisboa como um dos mais privilegiados destinos para os navios e passageiros de cruzeiro, refere no comunicado a entidade portuária.

A Associação Turismo de Lisboa (ATL) congratulou-se este domingo por ter sido considerada, pela primeira vez, o "Melhor City Tourist Board", no âmbito dos World Travel Awards 2019.