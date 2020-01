73 outros crimes, entre eles violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.

A juíza de instrução criminal Cláudia Pina decidiu esta segunda-feira alterar a qualificação jurídica de 68 crimes de que Rui Pinto era acusado. Em vez de ser pronunciado por 74 crimes de acesso ilegítimo, passa a sê-lo por 68 crimes de acesso indevido. Os restantes seis destes 74 continuam a ser crimes de acesso ilegítimo. Os crimes de acesso ilegítimo são contra o Sporting, Doyen, Procuradoria-Geral da República, Federação Portuguesa de Futebol e Plataforma Score.Além destes 74 crimes, o hacker é ainda acusado de um crime de acesso ilegítimo na forma agravada, e deDecidindo pela alteração da qualificação jurídica dos crimes, a juíza Cláudia Pina demonstra que o Ministério Público qualificou de forma errada os crimes. Teixeira da Mota explicou a diferença entre os crimes ao hacker, afirmou o mesmo aos jornalistas.Segundo a Lei do Cibercrime, comete o crime de acesso ilegítimo "quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, de qualquer modo aceder a um sistema informático" ou "quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas, um conjunto executável de instruções, um código ou outros dados informáticos destinados a produzir as ações não autorizadas descritas no número anterior".A pena vai de um ano de prisão ou pena de multa até 120 dias, mas aumenta caso o acesso tenha sido conseguido através de violação de regras de segurança para três anos de prisão ou multa.Já o crime de acesso indevido aplica-se a "quem, sem a devida autorização, por qualquer modo, aceder a dados pessoais cujo acesso lhe está vedado", de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. O crime "é punido com prisão até um ano ou multa até 120 dias". A pena é agravada para o dobro quando o acesso "for conseguido através de violação de regras técnicas de segurança", ou "tiver possibilitado ao agente ou a terceiros o conhecimento de dados pessoais", ou "tiver proporcionado ao agente ou a terceiros, benefício ou vantagem patrimonial".Depois de ter sido anunciada a decisão da juíza, Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, frisou que ainda não tinha em sua posse a decisão da juíza, que iria analisar nas próximas 48 horas: "Vou estudar a questão técnica", disse. Contudo, adiantou que não havendo acesso a um sistema, houve acesso a caixas de correio.Além dos crimes de acesso ilegítimo, Rui Pinto foi acusado de 70 crimes de violação de correspondência, sete deles agravados, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão, por aceder aos sistemas informáticos do Sporting, da Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol e da Procuradoria-Geral da República, e posterior divulgação de dezenas de documentos confidenciais destas entidades.As defesas de Rui Pinto e do seu antigo advogado, Aníbal Pinto, este último acusado de intermediar a tentativa de extorsão, de entre 500.000 euros a um milhão de euros, ao fundo de investimento Doyen, requereram a abertura da instrução, fase facultativa em que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento.A juíza de instrução criminal Cláudia Pina marcou para as 14:00 de sexta-feira a leitura da decisão instrutória.