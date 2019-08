O porta-voz da ANTRAM apelou na quinta-feira ao Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que desconvoque a greve e volte às negociações, seguindo o exemplo do Sindicato Independente de Mercadorias (SIMM).O advogado da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários (ANTRAM ), André Matias de Almeida, falava no final de uma reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa."Não há vencidos, há um vencedor que é o diálogo", disse o advogado, sublinhando que "foi dado mais um passo histórico" com a assinatura de um documento que trará "melhorias muito grandes para o setor", nomeadamente aumentos salariais.O SIMM, o outro sindicato que em conjunto com o SNMMP convocou a greve , anunciou na quinta-feira que terminou com a paralisação.A ANTRAM recusou um processo de mediação do Governo , a pedido do SNMMP, sustentando que só volta à mesa das negociações se o sindicato das matérias perigosas desconvocar a greve.Nesse sentido, André Matias de Almeida garantiu que só se sentou à mesa das negociações com o SIMM após ter a garantia de que este sindicato tinha colocado um fim à paralisação."A greve foi desconvocada [pelo SIMM] antes da reunião com a ANTRAM" que decorreu esta noite no Ministério liderado por Pedro Nuno Santos, disse, garantindo que "o problema não está no doutor Pedro Pardal Henriques [advogado do SNMMP].A ANTRAM desde o início que se tem recusado a regressar às negociações em tempo de greve."Ficou hoje [quinta-feira] provado e ontem [quarta-feira] comprovado que o diálogo resolve as negociações, que a espada não as resolve", sustentou André Matias de Almeida, referindo-se ainda ao acordo firmado com a federação afeta à CGTP, a FECTRANS.