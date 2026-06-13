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Portugal

Incêndio no concelho de Aljustrel mobiliza 110 operacionais e corta EN2

Lusa 16:56
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Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
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Edição de 2 a 8 de junho
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Também se encontra cortada ao trânsito a Estrada Municipal 527 (EM527), que liga as localidades de Corte Vicente Anes e São João de Negrilhos.

O troço da Estrada Nacional 2 (EN2) entre Aljustrel e Ervidel está este sábado cortado ao trânsito, devido ao incêndio que lavra neste concelho do distrito de Beja e que está a ser combatido por mais de 100 bombeiros.

Incêndio no concelho de Aljustrel
Incêndio no concelho de Aljustrel CMTV

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR confirmou que o troço se encontrava interditado “desde cerca das 16h00”.

Também se encontra cortada ao trânsito a Estrada Municipal 527 (EM527), que liga as localidades de Corte Vicente Anes e São João de Negrilhos, ambas também no concelho de Aljustrel.

Numa nota publicada na sua página oficial na rede social Facebook, a Câmara de Aljustrel acrescentou que, “por questões de segurança”, também se encontra encerrada a estrada que liga as localidades de Ervidel e São João de Negrilhos.

“Apela-se à população que mantenha a serenidade e a calma”, acrescentou o município, garantindo estar “a acompanhar a situação”.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 14h04, consome uma área de pasto e mato junto à localidade de Corte Vicente Anes, concelho de Aljustrel.

A mesma fonte acrescentou que não existiam habitações ou pessoas em risco.

O combate às chamas mobilizava, às 16h45, um total de 110 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 35 veículos e sete meios aéreos.

Tópicos Incêndio Bombeiro Incêndios Trânsito Aljustrel Beja São João de Negrilhos Ervidel Facebook Guarda Nacional Republicana
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Incêndio no concelho de Aljustrel mobiliza 110 operacionais e corta EN2