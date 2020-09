Foi rejeita a providência cautelar que tinha como objetivo travar a realização da Festa do Avante.A providência foi interposta pelo antigo militante do PSD e único requerente Carlos Vaelnte que não conseguiu convencer o tribunal do Seixal a proibir a realização do evento político do PCP. "Foi considerado pelo digníssimo magistrado que se exigiria da parte do requerente um maior detalhe na indicação de factos concretos conducentes ao risco de um agravamento da pandemia", revelou o preoponente citado pelo jornal Expresso."A providência cautelar agora divulgada é desprovida de qualquer fundamento só justificável pelo que visa de animação artificial da campanha reacionária contra a Festa do 'Avante!'. A invocação de que 'os festivais estão proibidos', ainda que recorrentemente repetida, é absolutamente falsa, como aliás se pode constatar com os inúmeros eventos que se estão a realizar por todo o país", referiu o PCP quando a mesma foi entregue."A operação para impedir a Festa do 'Avante!' foi derrotada. Impõe-se agora que cada um dos que não prescindem do exercício de direitos políticos e liberdades, faça da sua presença numa festa onde estão garantidas condições de segurança e tranquilidade, a resposta a essa operação antidemocrática contra a liberdade, a cultura e os direitos dos trabalhadores e do povo", apela o PCP.O Avante realiza-se na Quinta da Atalaia, no Seixal, entre esta sexta-feira e domingo. Vão poder estar, em simultâneo, no recinto, 16.500 pessoas, sendo que a DGS proibiu a venda de álcool a partir das 20h, a não ser em contexto de refeição. Foi também limitado o número de pessoas que podem estar em simultâneo em cada espaço.