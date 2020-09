Tribunal reduz coima a Ricardo Salgado

O Tribunal da Concorrência, em Santarém, decidiu esta segunda-feira reduzir as coimas aplicadas a Ricardo Salgado mas também a Amílcar Morais Pires no caso Banco Espírito Santo, segundo avança a RTP esta segunda-feira.

Após a contestação, o Tribunal da Concorrência decidiu agora reduzir o montante aplicado ao ex-presidente do BES para 290 mil euros. Já a coima de Morais Pires passou para 100 mil euros.A RTP refere ainda que o representante legal de Ricardo Salgado afirmou já que vai recorrer para o Tribunal da Relação, pedindo um alargamento do prazo de 10 dias considerando a complexidade do caso.Nas alegações finais, no passado dia 7 de Julho, a defesa de Ricardo Salgado acusou, citada pela Lusa, o BdP de ter sido "desleal e desonesto" na forma "como construiu o processo", tendo a mandatária de Morais Pires pedido ao Tribunal para "fazer justiça".