Tribunal recusa indemnização a ex dirigente do PS

O Tribunal de Coimbra acaba de negar a um ex-líder concelhio do PS, Luís Vilar, a pretensão de ser indemnizado em 40 mil euros por uma associação sem fins lucrativos a que ele presidiu.

Antigo vereador do Município de Coimbra, o ex-gestor foi apeado da liderança da entidade instituidora da Escola Universitária de Vasco da Gama (EUVG) meses antes de expirar o seu terceiro mandato consecutivo por que auferia um vencimento mensal ilíquido de 2 800 euros.

Em sentença da autoria da juíza Filipa Reis Santos, a cujo teor a SÁBADO teve acesso, a conduta do demandante é descrita como reveladora, "na sua globalidade, de desprezo pela colegialidade das decisões, e pela exigência de outra assinatura (…) para obrigar a Associação Cognitária de Vasco da Gama", remetendo, ainda, a decisão judicial para "reiterada interpretação" em benefício de Luís Vilar de "deliberações com as quais justifica comportamentos ilícitos e um autoritarismo assente na prossecução deinteresses próprios no desempenho das funções de titular de um órgão".

"A eticização do Direito e da vida societária impõem uma actuação honesta, criteriosa e transparente, compaginável com a tutela de terceiros que possam ser prejudicados" pela prática do ente societário através da conduta de quem delineia a sua estratégia e é responsável pela actuação da sociedade, o que convoca os princípios da actuação de boa-fé, da confiança e a da proibição do abuso do Direito, pode ler-se num excerto da sentença redigido com base num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.

Segundo Filipa Reis Santos, há "razões ponderosas para se poder afirmar que, face à matéria apurada, a conduta do demandante tornou objectiva e subjectivamente inexigível a sua manutenção como presidente" da Direcção da EUVG, "cuja destituição foi desencadeada, afinal, pela grave violação" por parte de Luís Vilar dos seus deveres estatutários.

No presente processo não é questionada a legitimidade com que agiu a Associação Cognitária, através da respectiva Assembleia Geral, nem a licitude da decisão de apear o anterior líder, havendo sido invocado alegado direito do ex-gestor a ser indemnizado.

Membro da ré desde Setembro de 2005, Vilar foi eleito pela primeira vez em 2007 para timoneiro da entidade instituidora da EUVG, tendo sido reconduzido em 2009 e 2014. A destituição ocorreu (em Maio de 2018) pouco mais de um ano antes de expirar o mandato do demandante.

Na petição inicial, os advogados João Amado e Jacob Simões consideraram não haver qualquer causa justificativa para Luís Vilar ser apeado – "ou porque são falsos os factos que a esse propósito foram invocados", alegaram os juristas, "ou porque os mesmos não são de molde a justificar (…) destituição".

"A verdade é que", prossegue a peça processual, "o aqui autor suscitou a animosidade de alguns dos associados da ré (precisamente aqueles que votaram favoravelmente a destituição) quando [ele] apresentou e insistiu num projecto educativo em parceria e/ou fusão com entidades terceiras, que possibilitasse uma tranquila e profícua sustentabilidade financeira, a criação e desenvolvimento de centros de investigação, que potenciasse a inovação e que projectasse a Escola Universitária de Vasco da Gama a nível internacional".

A avaliar pela petição inicial, "aqueles associados interiorizaram, então, que o que o outrora gestor pretendia era marginalizá-los e excluí-los do futuro da Associação, pois que um tal projecto implicava que a respectiva liderança fosse entregue a essa instituição parceira, de muito maior peso institucional e com uma posição firmada na área do ensino superior, politécnico e de formação".

Ao insistirem na alegação de inexistência de justa causa para apear Luís Vilar, os respectivos advogados sustentaram que, com cerca de 70 anos de idade, "não obstante a sua vasta experiência na área da gestão, ele não conseguiu nem consegue colocação profissional similar à que desempenhava junto da ré", mencionada na petição como "a menina dos olhos" do ex-autarca.

O advogado Delmar Damas, representante da ré, alegou falta de fundamento para ela ser condenada a indemnizar o outrora gestor.

Antigo líder concelhio do PS/Coimbra, Luís Vilar foi vereador do Município conimbricense, bancário e vogal da outrora Região de Turismo do Centro e da entidade regional Turismo do Centro de Portugal.