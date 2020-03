"Vou sacar da mala a minha agenda de 2006 para lhe responder onde estive." A resposta é de José Sócrates, o tom é provocatório e a frase dirige-se ao juiz Ivo Rosa.O ex-primeiro-ministro respondeu durante duas e horas e meia às questões do magistrado - no início do debate instrutório - e apresentou uma prova-surpresa. Não há apenas um cofre que guardava dinheiro, afinal também há agendas que registavam todos os passos do governante.