O Juízo de Competência Genérica de Fronteira, da Comarca de Portalegre, aceitou o abandono escolar de uma rapariga de 15 anos, que se encontrava a frequentar o 7.º ano. Jovem e a família alegaram que a rapariga tinha de ajudar a mãe em casa e invocaram também a sua cultura - cigana -, como motivo para retirar a jovem da escola.O tribunal considerou as justificações de que o facto de ser cigana e preferir ficar em casa a ajudar a mãe dela como suficientes para aceitar o abandono escolar por parte da jovem, avança o Público, citando a decisão datada de 5 de Janeiro de 2017, mas que apenas agora veio a público.A escola que a menina frequentava, em Avis, no Alto Alentejo, depois de várias faltas dadas pela jovem, enviou um alerta à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) a expor a situação, mas o organismo enviou o caso para o Juízo de Competência Genérica de Fronteira por não ter conseguido chegar a um entendimento com os pais da jovem.O Ministério Público (MP) propôs o arquivamento do caso e a juíza concluiu que "inexiste de todo em todo, e muito claramente, perigo actual assaz necessário para a intervenção judicial", acrescentando ainda que "a menor não demonstra motivação para frequentar a escola, ajudando a mãe nas tarefas domésticas, na medida em que esta, por doença, não as pode realizar".A juíza encarregue do caso, Joana Gomes, refere no despacho que a jovem "já tem 15 anos e que possui as competências escolares básicas, por necessárias, ao desenvolvimento da sua actividade profissional", bem como à "integração social no seu meio de pertença".A magistrada refere ainda que a menina não está "minimamente motivada" para continuar na escola, concedendo ainda que "o desenvolvimento da personalidade e capacidade dos jovens actualmente, para o prosseguimento de uma vida digna, adequada às regras sociais e jurídicas, se molda, por vezes, por caminhos diversos e igualmente recompensadores que não simplesmente a frequência da escolaridade até à maioridade, como precisamente sucede neste caso".Mas a secretária de Estado para a Igualdade e a Cidadania, Rosa Monteiro, não concorda com esta decisão, afirmando que "permitir que uma rapariga de 15 anos não cumpra a escolaridade obrigatória é negar-lhe o acesso à vida plena, condenar o seu futuro profissional e cidadão", já que o acesso à "educação é um direito básico das crianças e um alicerce fundamental para o desenvolvimento destas como pessoas e membros de uma sociedade".