Bruna sofreu uma descarga elétrica que a deixou com necessidade de apoio de uma terceira pessoa. Tem dificuldades em movimentar-se, mas um tribunal deu um parecer em que diz que não sofre de incapacidade.

A 30 de março de 2010, Bruna Ribeiro foi vítima de uma descarga elétrica, quando estava um aspirador dado por avariado por uma cliente que se dirigira ao serviço de pós-venda da Media Martk de Braga. Esteve internada até dia 8 do mês seguinte, e a sua vida mudou para sempre, ficando a precisar de fisio e hidrotearapia, medicação, sondas para urinar e até de usar uma cinta. A marcha é desarticulada e difícil e, nos dias piores, só se mexe quando o marido a carrega.

Quando recebeu alta, o perito da Açoreana (que agora integra a Unidades, juntamente com a Tranquilidade) atribui-lhe uma incapacidade de 78,75%. "Sequelas das funções mentais; tetraparesia de predomínio à esquerda; retenção urinária; disfunção sexual; alteração da sensibilidade superficial e profunda-postural; cefaleias, raquialgias; parestesias; hiperalgia e adolinia dos membros. Tem necessidade do apoio de terceira pessoa", dizia o relatório do centro de reabilitação que acompanhou Bruna, citado pelo Público. Foi este relatório que levou o Serviço de Clínica Forense do Gabinete Médico-Legal de Braga a concluir que a mulher tem uma "incapacidade permanente parcial fixável em 80%" e que as sequelas "são causa de incapacidade permanente absoluta para a atividade profissional habitual" .

Apesar do documento, Bruna e Açoreana não chegaram a acordo – com a seguradora a discordar da incapacidade de 80% e a incapacidade para trabalhar. Como tal, o Tribunal do Trabalho de Braga ordenou uma nova perícia feita por uma junta médica. Este órgão teria um representante da justiça, um da seguradora e outro da queixosa. A decisão, segundo o mesmo jornal, volta a ser decretar uma capacidade de 80%, ainda que o valor voltasse a ser contestado pelo advogado da seguradora, que mais tarde apresenta um documento em tribunal a dizer que sabia que Bruna faz "a sua marcha sem recurso a qualquer ajuda de terceiros ou aparelhos técnicos". A descoberta teria sido feita por "averiguadores" da Açoreana.





O tribunal ordena uma nova junta médica e, desta vez, a maioria (peritos do tribunal e da seguradora) decide que Bruna não tem tetraparesia espástica, de nada tendo valido o parecer do diretor de Neurocirurgia do Hospital de São João, Rui Vaz. "Face ao que conta do relatório da junta médica, que não me merece qualquer reparo, julgo a sinistrada curada, sem qualquer desvalorização", diz a sentença de novembro de 2016, citada pelo Público.

A decisão foi anulada pelo Tribunal da Relação de Guimarães, exigindo que a junta médica se reunisse de novo e desse explicações mais cabais. Depois do recurso de Bruna, o Ministério Público também reagiu pedindo igualmente a anulação da decisão. A 28 de janeiro, foi proferida nova sentença, idêntica à primeira e Bruna vai voltar a recorrer.