Os dados recolhidos mostram ainda que há cada vez mais meninas a frequentar o ensino - são já 46% das alunas -, apesar de ser mais comum abandonarem a escola, mas são as que "revelam maior vontade de continuidade escolar", confessa Maria José Casa-Nova.



"Com a queda da venda ambulante, algumas famílias, embora não todas, também apostam um pouco mais na escolaridade dos filhos, para que eles tenham uma alternativa", explica Bruno Gonçalves, dirigente das Letras Nómadas, que diz que muitas famílias optam por ter a criança na escola de forma a receber um abono pelas mesmas, disse Há uma quebra do 1.º para o 2.º ciclo. No 3.º ciclo "é o descalabro", como diz Bruno Gonçalves, um dos mais destacados activistas ciganos que avança uma hipótese para que se note estas diferenças: a preservação da virgindade das raparigas como baluarte da honra das famílias e à centralidade do casamento, que em muitas comunidades costuma ser celebrado em idades precoces.Os dados recolhidos mostram ainda que há cada vez mais meninas a frequentar o ensino - são já 46% das alunas -, apesar de ser mais comum abandonarem a escola, mas são as que "revelam maior vontade de continuidade escolar", confessa Maria José Casa-Nova."Com a queda da venda ambulante, algumas famílias, embora não todas, também apostam um pouco mais na escolaridade dos filhos, para que eles tenham uma alternativa", explica Bruno Gonçalves, dirigente das Letras Nómadas, que diz que muitas famílias optam por ter a criança na escola de forma a receber um abono pelas mesmas, disse ao jornal matutino

O número de crianças ciganas matriculadas no ensino obrigatório mais do que duplicou nos últimos vinte anos. Estão actualmente inscritos 11.018 crianças e jovens de etnia cigana no ensino até ao 12º ano, em Portugal. Há duas décadas o número era apenas de 5.921.Estes dados vêm expressos no documento Perfil Escolar da Comunidade Cigana que será divulgado esta segunda-feira, mas ao qual o jornal Público teve acesso. O documento conta com dados de 563 estabelecimentos de ensino, tendo 809 sido inquiridos.Na abertura do 3.º período, o ministro Tiago Brandão Rodrigues vai dirigir-se ao Agrupamento de Escolas de Coruche para visitar o "Aquém das salas de vidro", que visa incluir as crianças ciganas no pré-escolar.O documento mostra que as crianças ciganas não entram não só no ensino obrigatório mas também no pré-escolar. 62% dos inquiridos que estavam no 1º ciclo em 2016 tinham frequentado o pré-escolar. E isso "é fundamental para um percurso escolar bem sucedido", diz Maria José Casa-Nova, coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas, citada pelo Público.Os dados mostram que em 1997/1998 estavam 5.420 crianças ciganas matriculadas no 1.º ciclo, 374 no 2.º ciclo, 102 no 3.º ciclo e 16 no secundário. Já em 2016/2017, havia 1.945 a frequentar o pré-escolar, 5.879 o 1.º ciclo, 3.078 o 2.º ciclo, 1.805 o 3.º ciclo e 256 o secundário. Mas estes números não são finais já que 246 das instituições de ensino obrigatório inquiridas não responderam.