Benfica quis identificar os responsáveis russos pelos servidores na Internet nos quais foram alojados os seus e-mails confidenciais.

Uma empresa de cibersegurança e um escritório de advogados em Moscovo, capital da Rússia, foram contratados pelo Benfica para tentar identificar os responsáveis de empresas proprietárias de servidores na Internet nos quais foram alojados os seus e-mails confidenciais e que têm vindo a ser divulgados através de blogues anónimos.



De acordo com o Jornal de Notícias desta quinta-feira, o Benfica admitiu às autoridades norte-americanas, num processo no Tribunal da Califórnia que opõe o clube da Luz à Google e outras empresas de tecnologia, que contratou estas empresas para encontrar as "localizações físicas da Realistic Group e Regtime" na Rússia, durante "seis meses".



Ao contrário da Google e da Wordpress, que alojam apenas os blogues onde foi feita a divulgação da informação confidencial do Benfica, são nestas empresas de tecnologia que estão alojadas as informações confidenciais sobre "contratos de jogadores, dados de recrutamento de atletas e informações corporativa".



Em declarações às autoridades dos EUA, citadas pelo Jornal de Notícias com base no processo supracitado, o Benfica tentou identificar os administradores das empresas nesta "investigação por conta própria".



O Benfica, porém, não conseguiu reunir os dados que pretendia sobre as empresas russas. A começar pela localização, cujas informações recolhidas foram contraditórias. Primeiro, tudo apontava para a Rússia. Depois, os encarnados não encontraram qualquer sede da Realistic em Moscovo, nem conseguiram confirmar que a empresa poderia estar em Rybinsk, cidade a mais de 400 quilómetros da capital. Quanto à Regtime, não foi encontrada qualquer pista.