De acordo com os sindicatos, nos primeiros dias de greve – 10 e 11 de outubro – a greve de enfermeiros teve uma adesão entre os 70 e os 75%.



Para estes dias, Guadalupe Simões prevê uma adesão ainda maior: "Seguramente agora ainda estão mais mobilizados, depois de o próprio Ministério da Saúde ter assumido que as reivindicações dos enfermeiros são justas", disse.



"Independentemente de quem é o titular da pasta, o que se espera é que o processo negocial se desenvolva rapidamente para que atinjamos o objetivo que é a entrada em vigor em janeiro" de 2019 da carreira de enfermagem, respondeu, questionada sobre o esperado relativamenteavanço das negociações com a nova ministra da Saúde, Marta Temido.



A greve é convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), pelo Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM), pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) e pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE).

Esta terça-feira os enfermeiros regressam à greve nacional de seis dias, iniciada na semana passada."Hoje concretiza-se a segunda etapa de uma greve nacional que começou no dia 10 de outubro e que visa exigir ao Governo que apresente uma nova proposta negocial da carreira de enfermagem que vá ao encontro das expectativas dos profissionais e dos compromissos assumidos pela tutela", afirmou Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), citada pela agência Lusa.O início da greve tem hora marcada para as 08h00 e vai focar-se sobretudo "nos blocos operatórios e nas cirurgias de ambulatório".