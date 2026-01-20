Sábado – Pense por si

34 arguidos e vários detidos em megaoperação de combate ao grupo extremista 1143

CM 09:55
Dezenas de buscas decorrem em vários pontos do país.

A PJ está a realizar esta segunda-feira diligências como parte de uma megaoperação de combate ao grupo extremista 1143. O CM sabe que decorrem neste momento cerca de 50 buscas em vários pontos do país. Para já, sabe-se que há vários detidos.

Mário Machado na noite do ataque, a 24 de março de 2018, no Prior Velho, Loures
Há 34 arguidos neste processo em torno do grupo liderado pelo neonazi Mário Machado, que cumpre neste momento pena de prisão. Em causa estão, entre outros, crimes de discriminação e incitamento ao ódio contra imigrantes. 

A operação começou pelas 7h00 e está a ser levada a cabo pela unidade de combate ao terrorismo da PJ.

Alguns dos visados terão ligações à claque de futebol Super Dragões, incluindo Hugo Carneiro, conhecido por 'Polaco', número dois deste grupo. Há também elementos ligados à claque Juventude Leonina.

Sabe-se ainda que os detidos estão a ser encaminhados para Lisboa pela PJ e pelo Departamento de Investigação e Ação Penal.o

