Ministro da Economia vê em Ventura um "talentoso populista" e em Seguro "um melão por abrir"

Castro Almeida disse que "caberá aos portugueses escolher qual será o melhor" para a presidência.

Embora não quisesse comentar o resultado das eleições presidenciais de domingo, o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, disse que já sabe em quem vai votar na segunda volta, embora não queira anunciar quem apoia publicamente. Questionado sobre André Ventura, disse que o líder do Chega é um "talentoso populista". E sobre António José Seguro, respondeu que é "um melão por abrir".



Manuel Castro Almeida na conferência dos 10 anos da Conversa Capital

Manuel Castro Almeida foi convidado de abertura da conferência dos 10 Anos do Conversa Capital, programa de entrevistas do Negócios e da Antena 1, nesta quarta-feira, 21 de janeiro.

Numa entrevista conduzida por Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e Rosário Lira, jornalista da Antena 1 e apresentadora do programa, o ministro da Economia foi questionado sobre os resultados da primeira volta das eleições presidenciais, que colocaram Luís Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD (e pelo próprio Castro Almeida), que ficou em quinto lugar, com 11,3% dos votos.

"Vamos deixar os comentários para os analistas. Estou cá para fazer política, ser proativo", respondeu.

E em que é que, então, um novo Presidente da República, que será ou António José Seguro, apoiado pelo PS, ou André Ventura, líder do Chega, pode influenciar a ação do Governo? "Praticamente nada pode influenciar", respondeu o ministro da Economia, defendendo que o Governo está focado em cumprir o seu programa e prometeu respeito e boas relações com o Presidente.

Poderá André Ventura ser o novo líder da direita? "Ningúem de bom senso deve comparar os potenciais resultados da segunda volta, em que há apenas dois candidatos, com resultado de Luís Montenegro contra nove ou 10 numa eleição legislativa. É um absurdo", defendeu Castro Almeida.

Depois, o ministro disse que já decidiu quem vai apoiar, mas recusou dizer quem.

"Caberá aos portugueses escolher qual será o melhor", respondeu.

Depois, no final da sua intervenção, e tal como acontece nas entrevistas do Conversa Capital, Castro Almeida foi confrontado com algumas palavaras únicas para dar respostas rápidas.

Primeiro, foi questionado por André Ventura. Depois de um silêncio para pensar, respondeu "um perigoso populista".

De seguida, foi questionado por António José Seguro. Castro Almeida fez novamente um silêncio e respondeu: "um melão por abrir".