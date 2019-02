Crime aconteceu às 06h00 deste sábado. Autoridades procuram dupla de atacantes.

Três homens ficaram com ferimentos graves na sequência de um ataque com faca nas imediações da discoteca 'Urban Beach', em Lisboa, ao início da manhã deste sábado. As vítimas têm 18 e 19 anos e foram feridas na cara.



De acordo com o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, os dois suspeitos da autoria deste crime fugiram de carro.



Os feridos foram transportados pela equipa do INEM para uma Unidade Hospitalar de Lisboa.



O alerta foi dado às 06h00. A PSP esteve no local e está a investigar.