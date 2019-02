"A meta do défice é para manter", frisa o ministro das Finanças. Governo vai abrir negociações com enfermeiros e professores.

Apesar da contestação de várias classes profissionais e da abertura de negociações com os enfermeiros, os funcionários públicos e os professores, o ministro das Finanças garante que "não há margem para mais despesa".



"Não há margem nenhuma para acomodar novos aumentos de despesa", afirmou Mário Centeno ao jornal Expresso. "A meta do défice é para manter."



As declarações de Centeno surgem depois de o Presidente da República ter apelado a que o Governo deixasse o confronto com vários setores, principalmente o da Saúde.