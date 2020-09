Trânsito no IC19 cortado devido a acidente no sentido Lisboa-Sintra com ferido grave

Um acidente com um motociclo, um veículo ligeiro e uma viatura de mercadorias cortou hoje a circulação ao trânsito no Itinerário Complementar (IC) 19 no sentido Lisboa-Sintra, informou à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz.

De acordo com a mesma fonte, que falava pelas 12:30, o condutor do motociclo era a essa hora o único ferido resultante da colisão, encontrando-se em estado crítico e a receber tratamento no local.

Numa publicação na rede social Twitter, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP avançou que o IC19 está "totalmente encerrado ao trânsito" no sentido Lisboa-Sintra após a curva do Palácio de Queluz, no concelho de Sintra, no distrito de Lisboa.

Segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para a colisão foi dado às 11:46 e permanecem ainda no local 13 operacionais e seis veículos.