O Sindicato Nacional dos Registos (SNR) cumpre esta segunda-feira mais um dia paralisação, o segundo dos seis dias de greve intercalados em defesa de um sistema remuneratório, progressão e promoções na carreira e abertura de novos concursos internos e externos.O sindicato marcou a greve para hoje, dia 2, e para as próximas segundas-feiras, dias 9, 16, 23 e 30 de setembro.Segundo a estrutura sindical, o Governo está em "total incumprimento relativamente a prazos legais e compromissos assumidos perante os grupos parlamentares e com esta estrutura sindical" em matérias como estatuto remuneratório e reforma dos serviços.Para o sindicato, o Governo também não tem cumprido as atualizações indiciárias desde o ano 2000 e as promoções e compensações.