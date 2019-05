Para sábado está ainda marcada uma concentração de trabalhadores junto ao Pingo Doce da Bela Vista, em Lisboa, "pelo aumento dos salários, contra as discriminações, a pressão e repressão no local de trabalho".



Na terça-feira, dirigentes e ativistas do CESP vão às lojas IKEA para contatarem com os trabalhadores para tomarem conhecimento dos seus problemas laborais.



Segundo o comunicado sindical, o CESP irá, ao longo de junho promover ações de luta no Intermarché, C&A, Lidl, Jumbo, Continente, Fnac e Dia Minipreço.



O Sindicato chama a atenção para o empobrecimento dos trabalhadores do setor e lembra que atualmente os salário de topo de carreira estão 26 euros acima do salário mínimo, quando em 2010 estavam 140 euros acima da retribuição mínima.



Os trabalhadores das empresas de distribuição decidiram continuar em junho a luta por melhores condições de trabalho, começando com uma greve, no sábado, nas lojas Pingo Doce do distrito de Braga, anunciou esta quinta-feira o sindicato que convocou a paralisação.De acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), o pessoal do Pingo Doce de Braga vai concentrar-se no dia da greve, junto à loja do Bragaparque para exigir o aumento dos salários e o encerramento do comércio aos domingos e feriados.