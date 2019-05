Em todo o continente predominam pólenes das oliveiras e carvalhos, e castanheiros também na zona de Vila Real.



Os pólenes podem provocar No continente, de Vila Real, em Trás-os-Montes, a Portimão, no Algarve, os pólenes estarão a níveis muito elevados, quer devido às árvores quer devido às ervas.Em todo o continente predominam pólenes das oliveiras e carvalhos, e castanheiros também na zona de Vila Real.Esperada igualmente grande concentração de pólenes das ervas gramíneas, parietária, tanchagem e azeda.Os pólenes podem provocar reações alérgicas . A alergia ao pólen causa reações do aparelho respiratório (asma e rinite alérgica), dos olhos (conjuntivite alérgica) ou da pele (urticária e eczema).

Os pólenes vão estar em níveis muito elevados em todo o continente nos primeiros dias de junho, alertou esta quinta-feira a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).Num boletim com a previsão para o período de 31 de maio a 6 de junho, a SPAIC apenas coloca o Funchal com pólenes em níveis baixos e Ponta Delgada com pólenes em níveis moderados.