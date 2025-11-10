Trabalhadores da Base das Lajes já começaram a pedir adiantamento de salários

Os portugueses têm duas quinzenas e quatro dias de vencimentos em atraso, devido à paralisação parcial da administração norte-americana por não ter sido aprovado o orçamento federal dos Estados Unidos.

Os trabalhadores portugueses da Base das Lajes já começaram a pedir o adiantamento de salários em atraso à Segurança Social e deverão receber dentro de dois ou três dias, revelou a presidente da Comissão Representativa dos Trabalhadores (CRT).



José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores Lusa

"Os colegas já começaram a aderir. A comissão sabe que de manhã já houve algumas marcações e à tarde também. A indicação que tem sido dada aos colegas é que o dinheiro levará dois a três dias a ser depositado na conta", adiantou, em declarações à Lusa, a presidente da CRT, Paula Terra.

Os trabalhadores portugueses na Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, ao serviço da USFORAZORES, têm duas quinzenas e quatro dias de salários em atraso, devido à paralisação parcial da administração norte-americana por não ter sido aprovado o orçamento federal dos Estados Unidos.

Hoje seria dia de pagamento, mas tal como no dia 27 de outubro o valor da quinzena não foi transferido.

"A indicação que temos do comando americano é que enquanto não houver orçamento aprovado não há fundos para pagar aos trabalhadores civis", explicou Paula Terra.

Dos cerca de 430 trabalhadores da Base das Lajes, 363 têm vencimentos em atraso.

O Governo Regional dos Açores decidiu adiantar os salários em atraso, através do Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA), que foi autorizado a recorrer à banca, até ao limite de 1,2 milhões de euros.

Os trabalhadores terão 10 dias úteis após receberem o vencimento da administração norte-americana para restituir o valor adiantado pela Segurança Social.

Os encargos com a operação bancária deverão ser suportados pelo Governo da República.

Os pedidos de adiantamento podiam começar a ser feitos hoje, nos balcões da Segurança Social em Angra do Heroísmo ou na Praia da Vitória.

A adesão é voluntária e a comissão de trabalhadores não conseguiu apurar, para já, quantos recorreram a este mecanismo.

"É um alívio para os trabalhadores e para as suas famílias esta solução providenciada pelo Governo Regional", salientou Paula Terra.

Segundo a presidente da CRT, neste momento, "os trabalhadores podem pedir antecipação de uma quinzena", mas "se não receberam no dia 24, podem voltar a pedir o valor de uma segunda quinzena de salário".

Depois de um recorde de 40 dias de paralisação da administração norte-americana, o Senado dos Estados Unidos alcançou um acordo para prorrogar o orçamento até 30 de janeiro, mas o projeto de lei ainda terá de ser votado no Senado e na câmara baixa.

"Não temos a certeza se estes fundos vão cobrir o pagamento dos nossos salários e mesmo que cubram até ao dia 30 de janeiro, a partir desse dia, por aquilo que temos lido, o 'shutdown' continua em efeito", apontou Paula Terra.

A presidente da CRT voltou a alertar para a necessidade de o Governo da República, signatário do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos, precaver situações semelhantes no futuro.

"O Governo da República ainda tem tempo para arranjar medidas, não só para se o 'shutdown' voltar a ficar ativo a partir de 31 de janeiro, mas também em outubro de 2026 esta situação pode-se voltar a colocar e por aí em diante", salientou.

"É urgente arranjar uma medida de proteção para os trabalhadores, porque é uma situação insustentável e não sabemos se o Governo Regional vai conseguir avançar com uma medida destas sempre que o Governo dos Estados Unidos não tiver orçamento aprovado", acrescentou.