Tomar e Caldas da Rainha cancelam festejos e Carnaval devido ao mau tempo

Este ano, a terça-feira de Carnaval calha a 17 de fevereiro, mas a folia não sairá à rua em alguns concelhos portugueses mais afetados pela sucessão e tempestades que tem assolado o país. Tomar e Caldas da Rainha já tomaram uma decisão.



Carnaval de 2023 nas Caldas da Rainha Carlos Barroso

Nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, o município decidiu cancelar os corsos do Carnaval e também o Carnaval das Crianças e dos Idosos. À agência Lusa, o presidente da autarquia, Vítor Marques, explicou este sábado que, "embora o Carnaval das crianças e dos idosos seja na Expoeste [pavilhão de exposições], com boas condições, há a questão do mau tempo e das deslocações, pelo que a opção foi cancelar para preservar a integridade de todos". A Câmara decidiu ainda cancelar o Foz Beats, previsto para a praia da Foz do Arelho, em julho, e deslocalizar o Oeste Lusitano, agendado para o início de maio, no Parque D. Carlos I.

A Câmara Municipal de Tomar, no distrito de Santarém, acompanha as preocupações das Caldas, e cancelou todas as iniciativas do Carnaval, previstas entre 13 e 17 de fevereiro. Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, justificou a decisão com a situação vivida por muitos munícipes. "Em parceria com a Tomar Iniciativas, a associação promotora do Carnaval em Tomar, consideramos que não é adequado neste momento estar em celebração", uma vez que ainda há quem esteja "a passar mal com falta de condições, quer de energia elétrica, quer também atarefadas com a recuperação das suas habitações", afirmou.