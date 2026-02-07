Mau tempo. Rio Mondego atingiu situação de risco em Coimbra

A bacia do Mondego era, esta manhã, a única em situação de risco no país, atingido um nível de alerta vermelho.

O rio Mondego atingiu a situação de risco em Coimbra, na madrugada deste sábado, com um nível hidrométrico acima dos 3,6 metros na ponte de Santa Clara, na baixa da cidade, o mais alto das últimas 48 horas.



Mau tempo em Coimbra DR

Segundo dados do portal Info Água, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a bacia do Mondego era, pelas 09:00 deste sábado, a única em situação de risco no país em nível vermelho, o mais alto de dois níveis, estando as bacias dos rios Sado, Tejo, Douro e Lima em situação de alerta (nível amarelo).

A situação de risco do Mondego decorria do nível hidrométrico medido na ponte de Santa Clara: este atingiu os 3,6 metros pelas 03:00 deste sábado (o nível vermelho atinge-se, naquela estação hidrométrica, acima dos 3,59 metros) e era de 3,62 metros às 09:00.

O valor de altura máxima medido na ponte de Santa Clara foi de 4,76 metros em 1976.

Cerca de 1.300 metros a jusante da ponte de Santa Clara, o volume de água a passar na Ponte-Açude de Coimbra também atingiu um máximo nas últimas 48 horas esta madrugada, sempre acima dos 1.600 metros cúbicos por segundo (m3/s).

Esse valor foi mais elevado pelas 05:00 (1.615 m3/s), equivalente a 1,615 milhões de litros de água por segundo, descendo ligeiramente para os 1.603 m3/s pelas 08:00 deste sábado.