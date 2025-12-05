Toda a costa continental portuguesa sob avisos até domingo devido à ondulação

O IPMA emitiu para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga aviso laranja.

Toda a costa de Portugal continental está hoje e no fim de semana com avisos por causa da agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Também por causa da ondulação, estão sob aviso amarelo os distritos de Faro, Setúbal e Beja Lusa

Todos os distritos estão sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje.

O IPMA emitiu para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga aviso laranja entre as 12:00 e as 18:00 de sábado, passando depois a amarelo até às 06:00 de domingo.

Também por causa da ondulação, estão sob aviso amarelo os distritos de Faro, Setúbal e Beja até às 18:00 de hoje e depois entre as 12:00 de sábado e as 03:00 de domingo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo, quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes" do estado do tempo.

Devido ao estado do mar, as barras marítimas de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação e as de Aveiro, Viana do Castelo e Figueira da Foz estão condicionadas, segundo informação divulgada no site da Autoridade Marítima Nacional.

O IPMA prevê para a costa ocidental ondas de noroeste com 04 a 4,5 metros, diminuindo para 3,5 a 4 metros a sul do cabo Raso a partir do final da tarde de hoje. Na costa sul, estão previstas ondas de sudoeste com 01 metro.