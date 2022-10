Timorenses na rua em Lisboa à espera de ajuda

Tiago Cardoso está a ajudar os timorenses que se viram sem trabalho e sem abrigo no Martim Moniz. Pede que lhes levem comida confeccionada, sacos cama, roupas e sapatos.

Há meses que cresce o número de cidadãos timorenses em situação de emergência social em Portugal. Alguns vieram para trabalhar na apanha da fruta, mas ficaram entretanto sem trabalho e sem dinheiro, outros chegam depois de verem frustradas as tentativas de entrar na Irlanda e no Reino Unido e serem deportados. Estão espalhados por sítios como Serpa, Fundão e Alpiarça, mas concentram-se sobretudo em Lisboa, onde se reúnem todos os dias em frente ao Hotel Mundial, no Martim Moniz.