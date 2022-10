Ai, Timor... as máfias que os tentam calar

É em Timor Leste que as redes de tráfico humano e de trabalho ilegal, que operam nos campos do Alentejo, tanto em Alqueva como em Odemira, têm agora os seus interesses focados. O Alto Comissariado para as Migrações declara que só nos últimos dois meses identificou 650 cidadãos timorenses recém-chegados. Mas as organizações de solidariedade social que atuam no terreno acreditam que devem ser dois mil. Pobres, na esmagadora maioria, chantageados e ameaçados, ficam reféns dos “patrões” que se prontificaram a recebê-los em Portugal, quase sempre em condições deploráveis. Muitos acabam sem abrigo.



É no primeiro andar de um casinhoto que faz esquina entre o largo da Cruz Nova e a rua de Mértola, em Serpa, que estão Anjo e Ângela. São namorados. Ele tem 22, ela 23 anos. Ele fez o segundo ano de Economia, enquanto “ganhava umas coroas” como taxista, em Díli. Ela abdicou dos estudos no Secundário, em troca de um lugar de caixeira numa loja da capital timorense. “A vida lá é um inferno, há pouco dinheiro, não há condições, não há futuro”, dizem, sobrepondo-se um ao outro. Em julho último decidiram rumar a Portugal. “Foi um erro”, lamentam agora.