Tiroteio junto ao Time Out Market em Lisboa. Suspeitos em fuga

Não há feridos a registar no tiroteio que decorreu no Cais do Sodré.

A PSP foi acionada na sequência de um tiroteio junto ao Time Out Market, no Cais do Sodré, em Lisboa, na noite desta quarta-feira. Os suspeitos estão em fuga.



"Confirmamos que houve um tiroteio no Time Out Market hoje à noite, mas não há feridos a registar", afirmou à Lusa um responsável do Comando da PSP na capital, não adiantando mais pormenores, como a hora a que ocorreu este incidente e o que terá provocado o mesmo.

O alerta foi dado pelas 20h30.

