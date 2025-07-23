Sábado – Pense por si

Portugal

Tiroteio junto ao Time Out Market em Lisboa. Suspeitos em fuga

Diogo Barreto , Lusa 23 de julho de 2025 às 21:47
Não há feridos a registar no tiroteio que decorreu no Cais do Sodré.

A PSP foi acionada na sequência de um tiroteio junto ao Time Out Market, no Cais do Sodré, em Lisboa, na noite desta quarta-feira. Os suspeitos estão em fuga.

"Confirmamos que houve um tiroteio no Time Out Market hoje à noite, mas não há feridos a registar", afirmou à Lusa um responsável do Comando da PSP na capital, não adiantando mais pormenores, como a hora a que ocorreu este incidente e o que terá provocado o mesmo.

O alerta foi dado pelas 20h30.

Time Out Market Lisboa confirma disparos de armas na zona mas não dentro das suas instalações

