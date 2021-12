Testes, máscaras e grupos pequenos: as recomendações da DGS para o Natal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou a que todos os portugueses festejem o Natal e o Ano Novo "em segurança e com responsabilidade, adotando as medidas de proteção que, em conjunto, fazem parte da barreira de proteção contra o vírus". Entre as medidas estão a utilização de máscaras, grupos mais pequenos e que pertençam à "bolha social" e testagem antes destes encontros.