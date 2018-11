A grande maioria dos países europeus continua a apenas reconhecer o crime de violação sexual quando se verifica igualmente violência física, ameaça ou convenção, revela um novo relatório da Amnistia Internacional. Organização quer que seja considerada violação qualquer acto sexual não consentido.

O relatório elaborado pela Amnistia Internacional refere que, dos 31 estados europeus, apenas oito têm uma definição de violação baseada no consentimento, sendo que tais falhas legislativas promovem uma cultura de culpabilização da vítima de violação e perpetua a impunidade.

O relatório divulgado pela AI foi divulgado na véspera do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala este domingo.

Segundo o relatório, Portugal e Espanha anunciaram este ano a intenção de alterar a legislação por forma a reconhecer que sexo sem consentimento é violação, em reacção aos protestos relativos a casos concretos em que os sistemas judiciais falharam na protecção das vítimas.

O que é referido no relatório da AI é que se pretende que seja considerada violação todo o acto sexual que a vítima não consinta.

A Convenção de Istambul prevê a criminalização da violação e de outros actos sexuais sem consentimento, considerando que em muitos países da Europa persiste uma legislação inadequada e ineficaz sobre violação. A convenção definiu como violação a prática de qualquer acto sexual não consentido, seja ele vaginal, anal ou oral.

Esta Convenção de Istambul foi assinada e adoptada pelo Conselho da Europa em 2011, entrando em vigor a partir de 2014.

O caso português

Portugal é um dos países onde o crime de violação assenta na violência, ameaça e coerção e não na falta de consentimento.

O artigo 164º do Código Penal português define que constitui violação "quem, por meio de violência, ameaça grave, ou depois de, para esse fim, a ter tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir, constranger outra pessoa: a) A sofrer ou a praticar, consigo ou com outrem, cópula, coito anal ou coito oral; ou b) A sofrer introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objectos.

Outros países 22 têm um sistema onde a violação não é referida como a falta de consenso: Áustria, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Holanda, Noruega, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Suíça.

A Amnistia Internacional refere um caso em Portugal em que um tribunal sentenciou a pena suspensa dois homens acusados de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. É de crer que o caso a que a AI se refere se trate do episódio em que uma jovem foi violada por dois funcionários de uma discoteca, enquanto estava inconsciente. O tribunal da Relação do Porto considerou que houve "sedução mútua" e "mediana ilicitude".



Violência doméstica em Portugal



O número de mulheres assassinadas este ano em contexto de intimidade ou relações familiares próximas atingiu as 24, mais seis do que no ano passado, segundo dados do Observatório de Mulheres Assassinadas.



"Conclui-se que, até 20 de Novembro, 24 mulheres foram assassinadas em Portugal e outras 16 viram a sua vida ser atentada", indica o relatório, acrescentando que foram registados mais seis femicídios em comparação com período homólogo de 2017.



Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), entre 2013 e 2017, registaram-se 36.528 processos de apoio a pessoas vítimas de violência doméstica, números que se traduziram em 87.730 "factos criminosos".



De acordo com as estatísticas apresentadas hoje pela associação, a vitimação continuada representou cerca de 80% das situações, com uma duração média entre os dois e os seis anos.



Quase 86% das vítimas eram mulheres e cerca de 65% dos crimes ocorrem em casa.

Violação na era do #MeToo

Um estudo recente da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais indica que uma em cada 20 mulheres com mais de 15 anos foi violada. Isto representa uma em cada 20 mulheres, na União Euripeia.

"Apesar de movimentos como o #MeToo terem inspirado muitas mulheres a contarem as suas histórias, o triste facto é que os casos de violação continuam a ser largamente sub-reportados na Europa. O medo que as mulheres sentem de não acreditarem nelas é confirmado uma e outra e outra vez ainda, conforme vemos sobreviventes corajosas que tentam obter justiça a ficarem frequentemente desprotegidas por definições legais de violação ultrapassadas e danosas, e a serem tratadas de forma chocante por responsáveis judiciais", afirma a investigadora da Amnistia Internacional AnnaBlus, perita em Europa Ocidental e Direitos das Mulheres.