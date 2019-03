Uma jovem de 20 anos encontra-se em estado crítico, em coma induzido, numa unidade de cuidados intensivos em Huesca, Espanha, por recusar transfusões de sangue. Em causa estão as suas crenças religiosas.

A mulher, testemunha de Jeová, foi submetida a uma operação cirúrgica há dias atrás, escreve o El País. Devido a uma complicação – uma peritonite aguda, inflamação da membrana que reveste as paredes do abdómen –, os médicos induziram-na em coma, sendo necessária uma transfusão de sangue. No entanto, a paciente deixou escrito no testamento vital que, devido às suas crenças, recusava absolutamente as transfusões de sangue – que as testemunhas de Jeová não aceitam por motivos religiosos.