ePaper ou encontre-o nas bancas a 31 de julho de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 31 de julho de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Não fumam, não bebem, nem têm sexo antes do casamento. E castigam quem viola as regras. Inspirados na Maçonaria, só os "mais dignos" podem entrar nos seus templos. Lisboa vai ter um em setembro.Com abertura oficial prevista para 15 de setembro – as obras já estão concluídas – o templo da Igreja dos Santos dos Últimos Dias (SUD) fica na zona nordeste da cidade, em Moscavide, perto do Parque das Nações (ver caixa). "A principal vantagem é poder realizar os casamentos, mas o templo também é uma casa de meditação e adoração, o sítio ideal para receber alguma inspiração, onde as pessoas oram e tomam decisões importantes", disse ào ex-presidente da Estaca [ou paróquia] de Lisboa, Gustavo Silva. Será o 15º templo SUD na Europa, e um dos 165 do mundo.O templo português significa o fim das viagens a Madrid e à Suíça, os dois locais mais próximos onde os fiéis portugueses se deslocavam para casar e participar nas cerimónias sagradas. A escolha de Portugal é sinal de crescimento. Foi isso que levou Thomas Monson, presidente da Igreja, a colocar Portugal em primeiro lugar na lista de novos templos, durante a Conferência Geral de 2010.