As temperaturas deverão subir este fim de semana no continente, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a prever céu pouco nublado ou limpo.

Nas regiões norte e centro, prevê-se para este sábado que o céu esteja pouco nublado ou limpo com períodos de maior nebulosidade durante a tarde. A expectativa é ainda de máximas de 19°C no Porto e 21°C em Lisboa, com céu pouco nublado ou limpo.