Despeça-se do verão antecipado e dos 30ºC deste fim-de-semana. De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), as máximas vão descer quase 10 graus deste domingo, até terça-feira, em Lisboa e no Porto. São esperadas ainda chuvas fracas no Minho e Douro Litoral, e céu muito nublado nas regiões no Norte e Centro.

Esta segunda-feira, são esperadas temperaturas máximas de 28ºC em Lisboa. No dia seguinte, há uma descida para 23ºC. As mínimas chegam aos 16ºC em Lisboa.