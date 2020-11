Teletrabalho está a ser aplicado apenas por um terço das empresas

Apenas um terço das empresas portuguesas que recorrem ao teletrabalho estão a aplicar esta modalidade, revela um inquérito realizado pelo Ministério do Trabalho junto de mais de 10 mil empresas e avançado pelo Público.





Na semana de 16 a 30 de novembro, após a aprovação da obrigatoriedade do teletrabalho nos concelhos de risco, o inquérito procurou perceber quantas empresas portuguesas estavam a aplicar o regime de teletrabalho. Ao Governo chegaram as respostas de10.300 empresas, das quais dois terços não tinham recorrido à modalidade. Nas empresas que recorreram ao teletrabalho, apenas uma média de 31% dos trabalhadores estava nesse regime.O teletrabalho foi mais cumprido pelas empresas de grande dimensão do que pelas pequenas empresas.