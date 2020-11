No dia 3 abril, quando Portugal entrava no seu segundo estado de emergência, muitos dos 300 colaboradores da imobiliária JLL estavam em direto no grupo de Facebook da empresa (JLL Portugal Staff) a assistir às 11 horas da manhã a uma das colegas a fazer um cheesecake de framboesa e morangos em direto da sua cozinha. "A empresa tem uma cultura muito leve, tem um ambiente único. Queríamos colmatar o isolamento sentindo o mesmo ambiente que temos quando estamos juntos", diz à SÁBADO Ângela Pinto, autora da receita.



As receitas ao vivo foram algumas das iniciativas da imobiliária para minorar os efeitos da pandemia. Houve quem fizesse vídeos a dançar, quem desse sugestões de leitura ou enfiasse a cara num prato de farinha e partilhasse a fotografia. Alguns empregados mais atletas deram aulas de preparação física e algumas equipas recriaram séries e filmes, como A Casa de Papel, ou o 007. Ainda houve aulas de mindfulness e de ioga.