TAP cobrou 657,5 milhões de euros em voos ainda não realizados

Até ao final do mês de junho, a TAP tinha 657,5 milhões de euros vendidos em bilhetes para voos que ainda estão por realizar, muitos deles cancelados devido às restrições provocadas pela pandemia da covid-19.







tap

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Esta é uma das conclusões do relatório de contas da companhia áerea, noticiada pelo Expresso , que dá conta de que a TAP teve de lidar com 2,2 milhões de solicitações de reembolso desde o início da pandemia, em março de 2020. Destas, 46 mil são ainda casos pendentes - cerca de 2%. No segundo semestre de 2020, 51% das reclamações registadas pela ANAC eram referentes à TAP.A companhia áerea refere que se compromete a realizar os voos no futuro ou reembolsar os clientes, mas os casos têm sido difíceis de solucionar dado o aumento do volume de queixas recebidas: a TAP estava preparada para receber, todos os meses, cerca de 20 mil chamadas por dia, mas atualmente são cerca de 200 mil as chamadas que recebe. A acrescer ao problema, metade dos trabalhadores do call center foram dispensados desde o início da pandemia, devido ao plano de reestruturação que irá custar 72,6 milhões de euros em 2021.