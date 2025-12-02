TAP diz que atuará no dia da greve geral com base em serviços mínimos acordados com sindicatos

Jornal de Negócios afirma que a TAP bloqueou a compra de viagens aéreas para 11 de dezembro.

A TAP disse esta terça-feira à Lusa que a companhia vai atuar no dia da greve geral, 11 de dezembro, com base nos serviços mínimos acordados com os sindicatos.



TAP explica que não atua "com base em expectativas" AP

"Não atuamos com base em expectativas, mas com base nos serviços mínimos acordados entre a companhia e os sindicatos", disse apenas fonte oficial da TAP à margem do 50.º Congresso Nacional da APAVT, em Macau, quando questionada pela Lusa sobre a notícia do Jornal de Negócios hoje.

O Jornal de Negócios afirma que a TAP bloqueou a compra de viagens aéreas para 11 de dezembro, dia em que se realiza uma greve geral.

O jornal refere que não é possível reservar voos de e para o país na plataforma da companhia aérea que tenta desta forma evitar agravar ainda mais a situação complicada que se prevê nos aeroportos nacionais.

Na semana passada, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovou a adesão à greve geral. Já o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) tem marcada uma assembleia-geral extraordinária para 05 de dezembro, de forma a que os pilotos associados decidam se também aderem à paralisação.

A greve geral de 11 de dezembro foi marcada pelas centrais sindicais CGTP e UGT contra o anteprojeto do Governo para a reforma da legislação laboral e será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'.

A TAP está presente no congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau até quinta-feira e que conta com mais de 1.000 congressistas para debater o setor do turismo.

