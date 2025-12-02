Sábado – Pense por si

TAP bloqueia reservas para o dia da greve geral

Paralisação vai ter lugar a 11 de dezembro.

A TAP bloqueou a compra de viagens aéreas para 11 de dezembro, dia em que se realiza uma greve geral. Não é possível reservar voos de e para o país na plataforma da companhia aérea portuguesa que procura, assim, evitar agravar ainda mais a situação complicada que se prevê nos aeroportos nacionais tendo em conta a forte adesão que esta paralisação está a registar.

TAP bloqueou venda de viagens para o dia da greve geral DR

