Luís Montenegro: "Preservação da estabilidade financeira do país não é um fim em si mesmo"

Um sistema financeiro robusto que apoie a criação de valor e a internacionalização das empresas portuguesas. Foi este o foco da intervenção do primeiro-ministro esta manhã na conferência Millennium Portugal Exportador 2025. Luís Montenegro destacou que “o financiamento é uma das vertentes mais relevantes dos fatores de competitividade" das empresas.



Luís Montenegro discursa no Millennium Portugal Exportador 2025 sobre financiamento para empresas

“Portugal é hoje um exemplo de estabilidade financeira, o que favorece, também, o crescimento da economia”, referiu ainda o líder do Governo, no evento que decorre nesta terça-feira em Santa Maria da Feira, ao mesmo tempo que ressalvou que a “preservação da estabilidade financeira do país não é um fim em si mesmo, mas um instrumento poderoso para que as empresas tenham capacidade de gerar mais valor”.

Aludindo aos bons resultados que os bancos no país têm apresentado ao longo dos últimos tempos, Montenegro diz que “devemos querer um sistema financeiro rentável porque só assim este sistema pode colocar a sua rentabilidade ao serviço da economia”, das pessoas e das empresas.

No plano internacional, o líder do Executivo português sublinhou que “as incertezas [políticas e geopolíticas] são várias”, mas que Portugal “aparece como um país que oferece segurança e que é um bom destino para o investimento”. Numa altura onde “em vários pontos da Europa e do mundo há instabilidade”, Montenegro sublinhou o papel do país como “elo de ligação” entre diferentes culturas, países e regiões.

O financiamento é uma das vertentes mais relevantes dos fatores de competitividade Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal

“Temos diante de nós um conjunto de oportunidades significativas, num mundo complexo que impõe proatividade”. Entre as oportunidades, o primeiro-ministro tem esperanças de que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul seja fechado em breve. “Estamos a dar o pontapé de saída no mês de dezembro e espero que seja neste mês que se vai concretizar, 25 anos depois, a implementação do acordo comercial do Mercosul”, disse. É um acordo que, na ótica de Luís Montenegro, “traz regulação e reciprocidade a quem está dos dois lados do Atlântico para podermos desenvolver novas oportunidades de negócio e um comércio mais justo”.

O primeiro-ministro concluiu referindo que o Governo está a atuar num triângulo de intervenção que junta fiscalidade, combate à burocracia e flexibilidade da legislação laboral, com o objetivo de fixar “as pessoas e [tornar] as empresas competitivas para que com isso possam ganhar e fidelizar os seus mercados”.