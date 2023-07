TAP: Lacerda Sales diz que declarações de ministro da Cultura são uma "falta de respeito"

O também deputado do PS reagiu às palavras de Pedro Adão e Silva numa entrevista à TSF e ao JN, em que o ministro considerou ter havido deputados a agir como "procuradores do cinema americano da série B da década de 80" na comissão de inquérito à TAP. Lacerda Sales pede que governante se retrate.

O presidente da comissão de inquérito à TAP, António Lacerda Sales, considerou no domingo que as declarações do ministro da Cultura foram uma "falta de respeito" e uma "caracterização muito injusta" do trabalho dos deputados, pedindo que se retrate.







MIGUEL A. LOPES/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em declarações à agência Lusa, o também deputado do PS reagiu às palavras de Pedro Adão e Silva numa entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, divulgada ontem, em que o ministro considerou ter havido deputados a agir como "procuradores do cinema americano da série B da década de 80" na comissão de inquérito à TAP."Isto parece-me uma falta de respeito pelo trabalho dos senhores deputados, da comissão e do próprio parlamento. Relembro que o Governo responde ao parlamento. Nenhum político está isento de respeitar as instituições, por maioria de razão o parlamento, especialmente os ministros", reagiu Lacerda Sales.O presidente da comissão de inquérito à TAP sublinhou que os deputados fizeram um "esforço de muitas horas e de muitos dias"."Mais de 187 horas de trabalho, mais de 40 audições, muitos requerimentos e muita documentação. [Foram] muitas horas de trabalho dos senhores deputados, não só nas audições, mas em trabalho de retaguarda para poderem consultar documentação", afirmou.Lacerda Sales referiu que, enquanto presidente da comissão de inquérito à TAP, lhe cabe defender a "comissão e a instituição parlamento" e disse aguardar que "o senhor ministro se retrate destas declarações".Lacerda Sales disse admitir que "todos tenham momentos menos felizes" e considerou que "este foi o caso do senhor ministro da Cultura".Na entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Pedro Adão e Silva referiu que se está a assistir a uma "degradação do ambiente político" que não é "independente de coisas como aquelas que se passaram" na comissão parlamentar de inquérito à TAP."A transformação das inquirições em noites sem paragem, sem saber se se falou ao telefone às 10:00 ou às 10:05, se foi antes ou depois, em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80, e em que depois tudo isto é prolongado naquele género de comentário, como se comenta os 'reality shows', nos canais noticiosos à noite - se isso não contribui igualmente para a degradação das imagens e da democracia? A minha resposta é que contribui", afirmou.O governante ressalvou que "as comissões parlamentares de inquérito têm um papel muito importante de valorização até da atividade parlamentar", mas acrescentou que "há comportamentos e lógicas de funcionamento" dessas comissões que são "degradantes da função política"."Se nós achamos normal algumas das coisas que se passaram, acho que estamos a laborar num enorme equívoco", sustentou.