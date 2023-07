Pais denunciam falta de lugares para as crianças entre os 3 e os 5 anos. Problemas com matrículas, também aumentaram nos últimos dias, no Portal da Queixa.

A falta de vagas no pré-escolar, e os problemas com as matrículas estão a gerar uma onda de reclamações no Portal da Queixa, por parte de vários encarregados de educação. "Sou pai de uma criança de três anos e este ano letivo 2023/2024, fiz a matrícula para o pré-escolar. Fui consultar as listas e verifiquei que o meu filho não teve vaga. Sinto-me indignado. (...) Porque é que o pré-escolar não tem vagas suficientes para abranger todas as crianças?", queixou-se Hugo Rocha.