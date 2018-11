Presidente do CDS justificou a comissão parlamentar de inquérito pedida pelos centristas com a necessidade de apurar toda a verdade, preservar o que tem de ser preservado, a credibilidade das Forças Armadas".

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou, esta segunda-feira, a sua "concordância absoluta" com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a repudiar tentativas de partidarização das Forças Armadas e "jogos de poder" na sequência do caso de Tancos.



Questionada sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, no domingo, nas cerimónias dos 100 anos do armistício da I Guerra Mundial, Assunção Cristas manifestou "concordância absoluta" com as palavras do Presidente da República.



E justificou a comissão parlamentar de inquérito, ao furto do material de guerra dos paióis de Tancos, em 2017. "Para preservar as Forças Armadas, para conseguirmos apurar o que se passou [em Tancos] e devolver a credibilidade necessária às Forças Armadas, como instituição muito relevante do País, é que o CDS avançou com uma comissão parlamentar de inquérito", disse, à margem de uma visita à escola artística António Arroio, em Lisboa.



O objectivo do inquérito é apurar "toda a verdade, preservar o que tem de ser preservado, a credibilidade das Forças Armadas", insistiu.