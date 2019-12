A GNR deteve um homem de 30 anos por violência doméstica com recurso a arma branca, na localidade da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, distrito de Aveiro, informou hoje aquela força militar.

"No seguimento de uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local onde intercetaram o suspeito junto à porta da habitação da ex-companheira, uma mulher de 39 anos, coagindo-a e ameaçando-a", refere uma nota da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito ainda ameaçou os militares com uma faca que trazia no bolso, tendo sido imobilizado e detido no momento.

Segundo a GNR, o suspeito foi presente na passada segunda-feira ao Tribunal Judicial de Aveiro, tendo ficado sujeito às medidas de coação de apresentações trissemanais em posto policial e afastamento da vítima numa distância de mil metros, controlado por pulseira eletrónica.